(VIDEO) România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, nu a reușit să treacă de semifinala a doua a concursului muzical, desfășurată joi seară la Liverpool, în Marea Britanie.

Cele zece țări calificate în finala Eurovision 2023, în urma prestațiilor din cea de-a doua semifinală, sunt:

Albania

Cipru

Estonia

Belgia

Austria

Lituania

Polonia

Australia

Armenia

Slovenia

România a concurat cu alte 15 state pentru un loc în finala Eurovizion

Țara noastră a concurat cu alte 15 state pentru un loc în finala de la Liverpool. Primii zece finaliști, între care și Moldova, au fost deciși în prima semifinală, care a avut loc în urmă cu două zile.

Theodor Andrei „D.G.T. (Off and on)” a urcat pe scenă al treilea, având o prestație primită bine de public. A doua semifinală a Eurovision 2023 a fost transmisă joi seară în direct la TVR 1.

Potrivit predicțiilor BBC România nu avea prea mari șanse să treacă de semifinala 2 și să se califice în finala Eurovision 2023.

„Conceptual, melodia, descrie o relaţie toxică şi lupta de a alege între pasiune şi autoconservare. Andrei, care are doar 18 ani, trăieşte în psihodramă, sună când trist, când sordid, cu remuşcări şi furios. Dar când cântă replici de genul „I’m begging you, take off your clothes and step on me”, este cu adevărat supărător. Pronostic: Eliminat în semifinala doi”, a fost verdicul BBC.

