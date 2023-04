Barbie lansează o păpușă cu sindromul Down. Producătorul de jucării Mattel a dezvăluit prima sa păpușă Barbie cu sindromul Down. Asta este parte a unei campanii pentru a deveni mai incluziv. Compania, care a colaborat cu Societatea Națională pentru Sindromul Down, a declarat că păpușa a fost „creată pentru a permite unui număr și mai mare de copii să se regăsească în Barbie, precum și pentru ca Barbie să reflecte lumea din jurul lor”, scrie The Times.

Pentru a reflecta caracteristicile fizice ale afecțiunii, Barbie are un o înălțime mai mică și un trunchi mai lung. Fața păpușii are o formă mai rotundă, urechi mai mici și o punte nazală plată. Ochii sunt în formă de migdală. Palmele jucăriei includ o singură linie, o caracteristică adesea asociată cu cei cu sindromul Down.

Sindromul Down este cauzat de un cromozom în plus. Cei care suferă de această afecțiune au un anumit nivel de dificultăți de învățare.

Kandi Pickard, președintele și directorul executiv al Societății Naționale pentru Sindromul Down, a declarat că Barbie a făcut un pas important spre incluziune.

„Acest lucru înseamnă atât de mult pentru cei din comunitatea noastră, care pentru prima dată se pot juca cu o păpușă Barbie care le seamănă”, a spus ea. „Această Barbie servește ca un memento că nu trebuie să subestimăm niciodată puterea reprezentării. Este un pas uriaș înainte pentru incluziune și un moment pe care îl sărbătorim.”

Barbie are peste 175 de înfățișări

Mattel a declarat că Barbie – o jucărie asociată cu înfățișarea unei femei blonde, înalte și suple – a devenit cea mai incluzivă păpușă de pe piață. Compania a precizat că Barbie are peste 175 de înfățișări, inclusiv diferite tipuri de corp și dizabilități.

În 2020, producătorul a introdus păpuși cu vitiligo, o afecțiune în care apar pete albe palide pe piele. De asemenea, are păpuși care folosesc un scaun cu rotile sau o proteză, precum și o păpușă cu aparate auditive și una fără păr.

Barbie a fost lansată în 1959

Lisa McKnight, vicepreședinte executiv și șef global al diviziei Barbie & Dolls la Mattel, a declarat: „Scopul nostru este de a le permite tuturor copiilor să se vadă în Barbie, încurajându-i totodată pe copii să se joace cu păpuși care nu le seamănă.”

Barbie a fost creată de femeia de afaceri americană Ruth Handler și a fost lansată în 1959. Ea a devenit una dintre cele mai populare păpuși din lume și un fenomen cultural. Margot Robbie va juca într-un film live-action cu Barbie în acest an.