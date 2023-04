Se împlinesc 50 de ani de la apariţia telefonului mobil

Luni, se împlinesc 50 de ani de la primul apel făcut de pe un telefon mobil. Unul dintre cele mai importante evenimente din istoria modernă a telecomunicațiilor a avut loc pe 3 aprilie 1973, la New York, scrie edn.com, citat de Agerpres.

Martin Cooper, inginer şi inventator în cadrul companiei Motorola, a făcut un apel folosind un dispozitiv telefonic mobil. În momentul apelului, Cooper se afla pe Sixth Avenue, înconjurat de reporteri,

La ceălalt capăt al apelului se afla Joel Engel, angajat al companiei competitoare, Bell Telephone Laboratories, care derula un proiect similar. Cooper l-a informat pe interlocutorul său că discuţia este purtată prin intermediul unui telefon mobil. Aparatul folosit a fost un prototip DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage), la care Martin Cooper a lucrat împreună cu Rudy Krolopp, colegul său din cadrul Motorola, conform mobilephonemuseum.com.

Primul model de telefon mobil a fost numit „cărămida” sau „pantoful”

Dispozitivul cântărea puţin peste 1 kg, avea lungimea de 25 cm, fără a lua în calcul antena, lăţimea de aproape 9 cm şi 4,5 cm grosime. O convorbire putea să dureze maximum 30 de minute, iar timpul de încărcare a bateriei era de aproximativ 10 ore, potrivit http://www.knowyourmobile.com.

Modelul de telefon mobil DynaTAC 8000X avea să fie aprobat de Comisia Federală pentru Comunicaţii, în vederea comercializării pentru publicul larg, pe data de 21 septembrie 1983. A apărut pe piaţă în anul următor, cu un preţ uriaș: 3.995 de dolari, echivalentul a 11.500 de dolari în zilele noastre. Faţă de prototipul prezentat de Cooper, noua variantă a telefonului mobil cântărea „doar” 790 de grame.

Aparatul putea memora 30 de numere şi beneficia de un mic ecran LED care le afişa.

Aspectul şi mărimea telefonului i-au adus telefonului poreclele de „cărămida” sau „pantoful”.

Primul telefon mobil cu clapetă

Telefoanele DynaTAC au continuat să fie fabricate din 1984 până în 1994. Deşi au fost permanent îmbunătăţite, aceste modele au început să piardă din popularitate în favoarea telefoanelor celulare Motorola MicroTAC. Acestea erau cele mai mici şi mai uşoare telefoane celulare la momentul lansării lor, 25 aprilie 1989.

Pe 3 ianuarie 1996, Motorola a lansat modelul StarTAC, considerat primul telefon mobil cu clapetă, strămoşul smartphone-urilor pliabile de azi. Modelele DynaTAC deveniseră, deja, depăşite.

La 50 de ani de la primul apel mobil din istorie, „părintele mobilului”, Martin Cooper, are opinii divergente despre efectele şi implicaţiile creaţiei sale. Pe de o parte, el consideră că telefoanele inteligente din prezent au un potenţial aproape infinit şi ar putea într-o zi să ajute chiar şi la eradicarea bolilor.

Pe de altă parte, Cooper este de părere că am ajuns, poate, dependenţi într-o măsură prea mare de aceste gadgeturi.

„Sunt devastat să văd oameni trecând strada uitându-se la telefoanele mobile. Şi-au pierdut minţile”, a declarat pentru AFP inventatorul, în vârstă de 94 de ani, din biroul său din Del Mar, California.

„N-o să fiu niciodată, dar niciodată capabil să-mi dau seama cum să folosesc un telefon mobil aşa cum fac nepoţii şi strănepoţii mei”, a completat celebrul inginer american.

Ideea telefoanelor mobile apăruse la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial

Ideea realizării unor dispozitiv mobile de comunicaţii apăruse la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, promovată în special de compania Bell System, dar la sfârşitul anilor 1960 aceasta nu reuşise decât să instaleze telefoane în maşini, în principal din cauza bateriei lor enorme.

În 2013, Martin Cooper a devenit membru al Academiei Naţionale de Inginerie a SUA, ocazie cu care a fost distins cu Premiul „Charles Stark Draper” pentru Inginerie. În acelaşi an, i-a fost decernat Premiul Marconi, pentru contribuţia adusă dezvoltării comunicaţiilor mobile, potrivit marconisociety.org.

Pe 5 ianuarie 2021, Martin Cooper a lansat cartea „Cutting the Cord: The Cell Phone Has Transformed Humanity”, ce cuprinde informaţii detaliate şi inedite despre realizarea primului telefon mobil, precum şi cugetările autorului despre impactul pe care invenţia sa l-a avut asupra omenirii.

