Premiile Oscar 2023. „Everything Everywhere All at Once”- cel mai bun film

Comedia fantastică „Everything Everywhere All Once” este marea câştigătoare de la gala premiilor Oscar. Din 11 nominalizări, pelicula a obţinut şapte trofee, inclusiv premiul pentru cel mai bun film. Un alt învingător, poate neaşteptat, este filmul german „All Quiet On The Western Front”, care va aduce în Europa patru statuete. Michelle Yeoh şi Brendan Fraser au fost recompensaţi la categoriile cea mai bună actriţă şi cel mai bun actor în rolurile principale.

Filmul, o aventură despre o proprietară de spălătorie chinezo-americană care se confruntă cu un audit IRS şi cu atacatori interdimensionali, a câştigat şapte statuete, inclusiv pentru scenariu original şi regie pentru creatorii săi Daniel Kwan şi Daniel Scheinert. Victoria este un triumf pentru A24, studioul care a adus filmului 100 de milioane de dolari la box office, o realizare uluitoare într-un moment în care piaţa filmelor de artă a fost afectată. „Everything Everywhere All at Once” a condus lista nominalizărilor cu 11, urmat de „All Quiet on the Western Front” şi „The Banshees of Inisherin” cu nouă selecţii fiecare, conform observatornews.ro.

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx — Variety (@Variety) March 13, 2023

Michelle Yeoh, primul actor de origine asiatică care câştigă premiul Oscar

Michelle Yeoh a devenit primul actor de origine asiatică care câştigă premiul Oscar pentru rol principal. „Pentru toţi băieţii şi fetiţele care arată ca mine în seara asta, acesta este un far de speranţă şi posibilităţi”, a spus Yeoh de pe scenă. „Aceasta este dovada că visele devin realitate. Iar doamnelor, nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că aţi trecut vreodată de vârsta voastră. Nu cedaţi niciodată”.

Jamie Lee Curtis a câştigat premiul Oscar pentru rolul secundar

Jamie Lee Curtis a câştigat premiul Oscar pentru rolul secundar din „Everything Everywhere All at Once”. A fost prima nominalizare a actriţei. Ke Huy Quan, în lacrimi, după ce a câştigat statueta Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, a spus: „Călătoria mea a început pe o barcă. Am petrecut un an într-o tabără de refugiaţi. Şi cumva, am ajuns aici, pe cea mai mare scenă de la Hollywood”, a spus el printre lacrimi. „Se spune că astfel de poveşti se întâmplă doar în filme. Nu pot să cred că mi se întâmplă. Acesta este visul american!”.

Brendan Fraser a câştigat statueta la categoria cel mai bun actor în rol principal

Brendan Fraser a câştigat statueta la categoria cel mai bun actor în rol principal cu rolul din „The Whale”. Iar la categoria feminină, Michelle Yeoh, protagonista din „Everything Everywhere All at Once”, a fost învingătoare. „Îi sunt recunoscător lui Darren Aronofsky pentru că mi-a aruncat un colac de salvare creativ şi m-a transportat la bordul navei bune „The Whale”.

Era inevitabil ca gazda ceremoniei, Jimmy Kimmel, să nu înceapă show-ul cu o glumă despre palma infamă de anul trecut. „Cinci actori irlandezi sunt nominalizaţi în această seară, ceea ce înseamnă că şansele unei lupte tocmai au crescut mult”, a glumit Kimmel.

„Vrem să vă distraţi şi cel mai important, vrem să mă simt în siguranţă”, a spus Kimmel publicului. „Deci, avem politici stricte de pace. Dacă cineva din acest teatru comite un act de violenţă în orice moment al spectacolului, va primi premiul Oscar pentru cel mai bun actor şi i se va permite să susţină un discurs de 19 minute Şi dacă vreunul dintre voi se enervează la o glumă, nu va fi uşor”, a concluzionat Kimmel.

Premiile Oscar 2023. Lista completă a câştigătorilor

Cel mai bun film: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună regie: Daniel Kwan şi Daniel Scheinert („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol principal: Brendan Fraser („The Whale”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Michelle Yeoh („Everything Everwhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „All Quiet On The Western Front” (Germania)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Pinocchio”

Cea mai bună scenografie: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun scenariu adaptat: „Women Talking”

Cel mai bun scenariu original: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună imagine: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun montaj: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună coloană sonoră: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun cântec original: „Naatu Naatu” (M.M. Keeravaani şi Chandrabose pentru filmul „RRR”)

Cel mai bun sunet: „Top Gun: Maverick”

Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar: The Way Of Water”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Whale”

Cele mai bune costume: „Black Panther: Wakanda Forever”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „An Irish Goodbye”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Navalny”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Elephant Whisperers”

Premii onorifice: Euzhan Palcy, Diane Warren, Peter Weir

Premiul umanitar Jean Hersholt: Michael J. Fox.