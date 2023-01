Și-a lăsat soțul după 29 de ani pentru un profils fals de pe Facebok

Englezoaica Sharon Bulmer, de 51 de ani, din orașul Manchester, a renunțat la o relație de 29 de ani cu un bărbat cu care are doi copii, la trei luni după ce a început pe facebook o relație virtuală. Sharon este doar una dintr-un lung șir de femei despre care se presupune că au fost înșelate pe internet de un fals militar care le cerea bani sub diferite pretexte, informează Rotalianul.com.

Ea a fost „fermecată” de o conversație cu un escroc ce pretindea că este militar american, de care s-a amorezat și căruia i-a dăruit nu mai puțin de 80.000 de lire sterline în doi ani și jumătate de relație virtuală.

Ca poză de profil pe Facebook, escrocul s-a folosit abuziv de fotografia ministrului apărării din Letonia, Artis Pabriks, un bărbat carismatic, cu păr grizonat.

Autoritățile din Letonia au declarat că sunt la curent cu peste 100 de profiluri false care folosesc abuziv fotografii ale ministrului Pabriks, drept pentru care au emis un avertisment guvernamental.

În cazul lui Sharon, escrocul s-a folosit de numele Murphy Townsend, după ce i-a trimis un mesaj pe Facebook în care, în 2020, îi sublinia faptul că era „singur”.

Apoi, după mai bine de doi ani în care a susținut că este un militar american care avea nevoie de bani pentru a putea pleca din Siria, unde ar fi fost campat, și să o viziteze, Sharon a descoperit că el nu era nici măcar o persoană reală.

„Știu că am fost o proastă, dar eram îndrăgostită”

Sharon încă încearcă să se împace cu gândul că a fost păcălită. Ea a mărturisit: „M-a rugat să-l ajut și am făcut-o, dar de-a lungul timpului m-a băgat în datorii uriașe, asta și pentru că am crezut în această persoană. Eu am vrut atât de mult numai să-l ajut. Știu că am fost o proastă, dar acestea sunt lucrurile pe care le facem din dragoste”.

Murphy susținea atunci că este un bărbat de 56 de ani din Washington DC și are o fiică de 17 ani pe nume Helen, iar soția sa era decedată. El i-a explicat lui Sharon că face parte din echipa de luptă a Brigăzii 37 de Infanterie campată la Baza 29 din orașul sirian Raqqa.

Totuși, când Sharon a întrebat într-un târziu autoritățile americane, i s-a spus că nu există niciun Murphy Townsend în înregistrările lor.

Sharon a pus capăt relației de 29 de ani cu partenerul ei pentru a „începe o nouă viață” cu carismaticul și misteriosul Murphy.

Ea i-a trimis acestuia aproape 80.000 de lire sterline, în cei doi ani și jumătate de relație virtuală, pentru a plăti, spunea el, diverse facturi de spital și bilete de avion, iar acum femeia are datorii de plătit în valoare de 37.000 de lire sterline.

În tot acest timp, ea nu a avut cu el niciodată un apel video, deoarece bărbatul îi spusese că astfel de apeluri nu erau permise la baza lui.

Și-a lăsat soțul după 29 de ani

Această mamă cu doi copii a ținut să-și împărtășească povestea pentru a ajuta alte persoane să nu fie păcălite, așa cum i s-a întâmplat ei.

Naiva Sharon a mărturisit: „Am vrut să-mi iau copiii în vacanță, aveam de gând să-i duc la New York anul trecut, dar pentru că el cerea constant bani, nu am putut. Vreau să ajut alte persoane să nu fie înșelate de acești idioți și să încerc să-mi continui viața.”

Murphy a luat legătura cu Sharon pentru prima dată în mai 2020, trimițându-i două mesaje pe Facebook.

După ce au schimbat câteva mesaje, Sharon i-a dat lui Murphy adresa sa de e-mail și au continuat conversația pe Google Hangouts.

Ea a precizat: „Murphy a fost dulce când l-am cunoscut prima dată, nimic nu m-a făcut să cred ceva deosebit despre el. A fost foarte interesant când am continuat să vorbesc cu el.

M-am simțit iubită într-un fel, simțeam că cuiva îi pasă de mine. Cred că din cauza faptului este o persoană mai în vârstă, avea o minte mai înțeleaptă”.

În acel moment, Sharon se afla într-o relație de 29 de ani cu un bărbat și aveau doi copii împreună. S-a despărțit de el în august 2020, la numai trei luni de când Murphy i-a „sucit mințile”.