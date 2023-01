Globurile de Aur 2023 – Lista completă a premiilor

Lungmetrajul „The Fabelmans”, regizat de Steven Spielberg, şi comedia cu accente noir „The Banshees of Inisherin” au câştigat principalele trofee atribuite marţi seară la gala Globurilor de Aur 2023 în cadrul unui show ce a marcat revenirea vedetelor de la Hollywood la o ceremonie care a fost ignorată de posturile de televiziune în 2022, potrivit news.ro.

„The Fabelmans”, un lungmetraj despre procesul de maturizare şi inspirat din adolescenţa regizorului Steven Spielberg, a fost desemnat cel mai bun film dramatic.

„The Banshees of Inisherin”, ce prezintă povestea unei dispute între doi vechi prieteni pe o insulă din Irlanda, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie sau musical.

Aceste trofee le vor oferi celor două pelicule şanse sporite în cursa pentru premiile Oscar, care vor fi decernate în luna martie.

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film – dramă: „The Fabelmans”

Cel mai bun film – comedie/musical: „The Banshees of Inisherin”

Cel mai bun regizor: Steven Spielberg („The Fabelmans”)

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Austin Butler („Elvis”)

Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Colin Farrell („The Banshees of Inisherin”)

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Cate Blanchett („Tar”)

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever”)

Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh („The Banshees of Inisherin”)

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz („Babylon”)

Cel mai bun cântec original: „Naatu Naatu”, compus de M.M. Keeravani pentru filmul „RRR”

Cel mai bun film străin: „Argentina, 1985” (Argentina)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Pinocchio”

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Eddie Murphy

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: „House of the Dragon”

Cel mai bun serial – comedie/musical: „Abbott Elementary”

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Kevin Costner („Yellowstone”)

Cel mai bun actor într-un serial – comedie/musical: Jeremy Allen White („The Bear”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Zendaya („Euphoria”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson („Abbott Elementary”)

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: („The White Lotus: Sicily”)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Amanda Seyfried („The Dropout”)

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Evan Peters („Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Paul Walter Hauser („Black Bird”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Jennifer Coolidge („The White Lotus”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV: Tyler James Williams („Abbott Elementary”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial TV: Julia Garner („Ozark”)

Premiul onorific Carol Burnett: Ryan Murphy.