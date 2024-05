Medalie de argint adusă în Bănie de un elev craiovean, participant la Olimpiada Naţională de Informatică

„Sunt Fabian-Stefan Despa, elev în clasa a X-a D, Colegiul National Pedagogic „Stefan Velovan” Craiova şi încă de mic mi-a placut să studiez, obţinând, până acum, în toţi anii de studiu, media generală anuala 10. Am îndrăgit în mod deosebit matematica şi informatica, participând la concursuri şi olimpiade la aceste doua materii. În clasa a VI-a, la informatică m-am calificat la Olimpiada Naţională de Informatică din pozitia unu pe judeţ. În ultimii doi ani am obţinut punctaj maxim. Din clasa a VII m-am axat numai pe informatică. Îmi doresc să urmez cursurile unei Facultăţi de Matematică-Informatică, sperând ca în viitor să am o carieră de succes bazată pe Informatică-Programare”, spune Fabian.