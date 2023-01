Un avion a „uitat“ 53 de pasageri pe un aeroport din India

Autoritatea indiană de reglementare în domeniul aviaţiei a cerut companiei aeriene locale Go First un raport cu privire la modul în care peste 50 de pasageri au fost uitaţi într-un autobuz pe pista aeroportului din Bangalore, în timp ce zborul lor a decolat spre New Delhi, informează Agerpres.

Circa 55 de pasageri au rămas blocaţi într-un autobuz luni dimineaţa devreme, în timp ce zborul lor G8 116 a decolat. Cauza incidentului ar fi fost problemele de comunicare între personalul de la sol şi echipaj, a relatat postul de ştiri NDTV.

Pasagerii aveau cărţile de îmbarcare şi etichetele pentru bagaje, însă bagajele lor au plecat cu zborul planificat, în timp ce ei au fost lăsaţi la sol. Un purtător de cuvânt al Go First a declarat că incidentul este în curs de investigare.

Potrivit acestuia, 53 de pasageri au fost preluaţi de un zbor ulterior, operat de o altă companie aeriană, iar doi au optat pentru rambursarea preţului biletelor. Pasagerii au fost transferaţi la un alt zbor spre New Delhi circa patru ore mai târziu, a relatat ziarul Times of India.