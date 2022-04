(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 29 Aprilie – 5 Mai

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 3D / Doctor Strange în Multiversul Nebuniei Avanpremiera

Regia: Sam Raimi

Cu: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Dr. Stephen Strange folosește o vrajă interzisă care deschide poarta către multivers și inclusiv către o versiune alternativă a lui însuși, iar amenințarea adusă de acest eveniment pare prea mare chiar și pentru puterile combinate ale lui Strange, Wong și Wanda Maximoff.

Joi 20:30; 20:00; 21:00

Spioni de ocazie

Regia: Oana Giurgiu

Cu: Paul Ipate, Ioan Paraschiv, Luminița Mihai

Gen Film: Documentar

Durată: 125 min

Rating: AP 12

În primăvara anului 1944, soarta multor piloţi aliaţi căzuţi în Europa de Est era necunoscută. Biroul MI9 din Cairo a decis recrutarea unor agenţi din rândul sioniştilor care emigraseră din aceste ţări în Palestina, înainte de război. Misiunea lor? Să găsească prizonierii şi să organizeze o potenţială evadare. Spionii de ocazie s-au trezit prinşi între război, politică şi viaţa personală.

Vineri până Joi 18:45; 21:20

The Northman / Vikingul

Regia: Robert Eggers

Cu: Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke

Gen Film: Acţiune, Aventuri, Drama, Istoric, Thriller

Durată: 142 min

Rating: N 15

Apreciatul regizor Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) ne aduce pe marile ecrane Vikingul cu Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe și Björk. Vikingul este un thriller epic despre răzbunare care explorează cât de departe poate merge un prinț viking pentru a căuta dreptate pentru tatăl său ucis.

Vineri, Luni pana Miercuri 14:25; 15:20; 17:20; 18:10; 20:15; 21:00

Sâmbătă, Duminică 12:20; 14:25; 15:20; 17:20; 18:10; 20:15; 21:00

Joi 12:30; 15:20; 17:20; 18:10; 20:15

Chickenhare and the Hamster of Darkness / Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului

Regia: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Cu: Joe Ochman, Danny Fehsenfeld, Mark Irons, Donte Paris

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 96 min

Rating: AG

Plasată într-o lume fantastică, luxuriantă, animația lui Ben Stassen și Benjamin Mousquet urmărește aventurile tânărului Chickenhare, născut jumătate găină – jumătate iepure. Adoptat de regele Peter, faimos aventurier, și dornic să fie acceptat și iubit așa cum este, Chickenhare vrea să aibă parte de propria mare aventură chiar și așa, stângaci, cum este. După ce marele răufăcător al ținutului – unchiul său – evadează și amenință să-l înlăture pe tatăl lui adoptiv de pe tron, eroul nostru împiedicat decide să-i zădărnicească planul alături de Abe, o țestoasă mereu sarcasitcă, și Meg, o femelă scons maestră în artele marțiale.

Dublat: Vineri, Luni până Miercuri 13:00; 14:10; 16:20

Sâmbătă, Duminică 11:45; 14:10; 16:20

Joi 12:50; 14:10; 16:20

The Bad Guys 3D / Băieții răi

Regia: Pierre Perifel

Cu: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Awkwafina

Gen Film: Actiune, Animatie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Niciodată nu au existat cinci prieteni la fel de infami ca Băieții răi – hoțul de buzunare atrăgător, domnul Wolf (câștigătorul Academy Award® Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), spărgătorul atotștiutor, domnul Snake (Marc Maron, GLOW), maestrul deghizării, domnul Shark (Craig Robinson, franciza Hot Tub Time Machine), „mușchi nervos”, domnul Piranha (Anthony Ramos, In the Heights) și hackerița cu limba ascuțită, doamna Tarantula (Awkwafina, Crazy Rich Asians), alias „Webs”.

Dublat: Vineri, Luni până Miercuri 14:40; 16:50

Sâmbătă, Duminică 12:00; 14:40; 16:50

Joi 13:30; 15:40

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore / Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore

Regia: David Yates

Cu: Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 148 min

Rating: AG

Profesorul Albus Dumbledore (Jude Law) află că puternicul vrăjitor întunecat Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) comploteză pentru a prelua controlul asupra lumii vrăjitorilor. Neputând să-l oprească singur, el îi încredințează magizoologului Newt Scamander (Eddie Redmayne) responsabilitatea de a conduce o echipă curajoasă de vrăjitori, vrăjitoare și un brutar Încuiat într-o misiune periculoasă, în care se întâlnesc cu animale fantastice vechi și noi și se ciocnesc cu legiunea în creștere de adepți a lui Grindelwald.

Vineri până Miercuri 17:35; 20:30

Joi 17:00

Morbius

Regia: Daniel Espinosa

Cu: Michael Keaton, Jared Leto, Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Horror, SF

Durată: 113 min

Rating: N 15

Având o boală rară a sângelui şi hotărât să-i salveze pe ceilalţi care au aceeaşi soartă, Dr. Morbius (Jared Leto, câştigătorul Premiului Oscar) încearcă un pariu disperat. După ce mai întâi pare să aibă un succes uimitor, o parte întunecată din el se dezlănţuie. Răul va fi învins de bine – sau Morbius va ceda noilor lui porniri misterioase?

Vineri până Miercuri 21:35

Joi 17:50

Sonic the Hedgehog 2

Regia: Jeff Fowler

Cu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 127 min

Rating: AG

Robotnik se întoarce, de data asta cu un nou partener, Knuckles, în căutarea unui smarald care are puterea să clădească, dar și să distrugă civilizații. Sonic face echipă cu Tails, noua lui parteneră, și împreună se îmbarcă într-o aventură pentru a găsi smaraldul înainte ca acesta să cadă pe mâini greșite.

Dublat: Vineri până Miercuri 13:20; 15:00; 16:00; 19:00

Joi 13:15; 14:25; 16:00

The Lost City / Orașul pierdut

Regia: Aaron Nee, Adam Nee

Cu: Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Channing Tatum

Gen Film: Actiune, Comedie, Dragoste, Romantic

Durată: 97 min

Rating: AP 12

O scriitoare de romane de dragoste (Sandra Bullock) plecată într-un turneu de promovare împreună cu modelul pentru coperta cărții ei (Channing Tatum) e prinsă într-o tentativă de răpire care-i aruncă pe amândoi într-o aventură pe viață și pe moarte în junglă.

Vineri până Joi 18:25; 20:45

Encanto 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Dublat: Vineri, Luni până Miercuri 12:40

Sâmbătă, Duminică 11:30; 12:40

Joi 15:00