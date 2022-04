Statuie veche de 4.500 de ani, găsită de un fermier din Gaza

Un fermier palestinian care își lucra pământul, în Gaza, a descoperit capul unei statui vechi de 4.500 de ani, informează Antena3.

Capul, care a fost arătat publicului marți, a fost găsit în Sheikh Hamouda din Khan Younis, a declarat Jamal Abu Rida, directorul Ministerului Turismului și Antichităților din Gaza, într-o conferință de presă.

”La început, am sperat să-l vând cuiva pentru a câștiga niște bani”, a declarat fermierul Nidal Abu Eid pentru The New Arab, ”dar un arheolog mi-a spus că are o mare valoare arheologică”.

Personalul ministerului a concluzionat că este vorba de capul unei statui a lui Anat, zeița iubirii, frumuseții și războiului în mitologia canaanită.

Canaaniții erau un popor păgân antic despre care Biblia spune că locuia în Ierusalim și în alte părți ale Orientului Mijlociu înainte de apariția monoteismului.

Directorul Ministerului Turismului și Antichităților din Gaza a numit statuia ”un simbol pentru cea mai veche civilizație umană care a trăit în orașul Gaza”. Ea va fi expusă la Muzeul Palatului Pașa din Gaza în următoarele câteva zile.

Muzeul, unul dintre puținele din Gaza, a servit drept școală de fete înainte de a fi transformat datorită unui grant german.

Gaza nu primește practic niciun turist extern, deoarece circulația în și în afara teritoriului este puternic restricționată.