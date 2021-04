Janet Jackson scoate la licitaţie sute de obiecte personale

Sute de obiecte ale cântăreţei Janet Jackson, inclusiv rochia ei de mireasă, jacheta şi mănuşile purtate de ea în turneu „Rhythm Nation”, precum şi costumele din videoclipurile „That’s the Way Love Goes” şi „Alright”, vor fi scoase la licitaţie, informează news.ro.

Printre obiectele puse la vânzare se numără discurile de aur şi platină obţinute de Jackson, camioneta Chevrolet din 1956 şi caietul ei din liceu cu teme la limba spaniolă.

Licitaţia va avea loc între 14 şi 16 mai, la Julien’s Auctions.

Vânzarea „Iconic Treasures From the Legendary Life and Career of Janet Jackson” va avea loc în preajma celei de-a 55-a aniversări a artistei, iar banii obţinuţi vor fi donaţi organizaţiei caritabile Compassion International.

Julien’s a mai organizat, de-a lungul anilor, licitaţii cu obiecte ale unor vedete, între care Barbra Streisand, U2 şi Lady Gaga. Tot aici au fost stabilite recorduri de adjudecare precum în cazul rochiei purtate de Marilyn Monroe când a cântat „Happy Birthday, Mr. President” şi al chitarei folosite de Kurt Cobain în concertul MTV Unplugged.