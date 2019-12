Tradiții și obiceiuri de Anul Nou

În întreaga lume există diverse obiceiuri și superstiții legate de noaptea dintre ani sau de prima zi a noului an. Sunt unele lucruri despre care se crede că aduc noroc, sănătate sau bunăstare. Altele sunt interzise, fiindcă aduc ghinion.

Se spune că așa cum veţi întâmpina anul nou, așa veţi petrece tot anul. Sunt câteva lucruri de care trebuie să ţineţi cont în noaptea dintre ani pentru ca anul 2020 să fie unul plin de belşug şi împliniri.

Sărută pe cineva la miezul nopții

Se spune că cine nu se pupă în noaptea de Revelion va fi urmărit de ghinion în anul următor. Se pare că asta este cea mai cunoscută superstiţie de Anul Nou.

Poartă haine roșii

Începe un an nou, un ciclu nou – și tot așa e bine să începi și tu un nou capitol, de exemplu purtând de Revelion ceva nou (haină, poșetă, pantofi etc.). De asemenea, e bine să porți haine în culori vesele. În special culoarea roșie te ferește de rele în noul an și îți aduce noroc și iubire.

Fă cât mai mult zgomot la miezul nopții

Acesta este unul dintre cele mai vechi obiceiuri de Anul Nou. Are rolul de a speria și îndepărta spiritele rele. De aici provin și alte obiceiuri, cum ar fi folosirea pocnitorilor, petardelor și a artificiilor. Deci deschide dopul de la șampanie fix la miezul nopții.

Deschide toate ușile înainte de miezul nopții

Acest obicei are scopul de a pofti afară vechiul an şi de a-l întâmpina pe cel nou. În felul acesta laşi energiile să curgă. În plus, e minunat să îţi aeriseşti casa ori de câte ori ai ocazia.

Nu plânge, vii vesel

Chiar dacă este un moment emoţionant, chiar dacă ai motive de tristeţe, nu plânge de Revelion. În felul acesta eviţi posibilitatea de a avea un an nou încărcat de tristeţe.

Prima persoană care îți intră în casă trebuie să fie un bărbat

Aceasta e o superstiție foarte cunoscută, chiar dacă discriminatorie. Şi bărbații sunt parțial discriminați. Cel mai bine e ca bărbatul care intră să fie brunet, ca să aducă noroc. Despre cei blonzi sau roșcați se crede că nu au o influență pozitivă.

Asigură-te că ai bani la tine

Dacă ai bani la tine de Anul Nou, ai toate şansele să ai belşug în anul care urmează.

Mănâncă pește

Această tradiţie te va ajuta ca în anul ce va veni să pluteşti ca peştele în apă. În nici un caz să nu ai carne de pasăre pe masă. Superstiţia spune că poartă ghinion. Aşadar, porc, vită şi peşte.

Nu scoate nimic din casă, nici măcar gunoiul

Se spune că îţi dai sporul afară din casă dacă duci gunoiul. De aceea, lasă dusul gunoiului pentru data de 2 ianuarie.

Pune-ți o dorință

Este bine să îți pui o dorință și de Anul nou. Dacă nu crezi în dorințe care se îndeplinesc în mod miraculos, măcar propune-ți tu ceva anume ce să faci în anul care tocmai începe.

Femeile nemăritate își visează ursitul

Din bătrâni s-a păstrat ideea că, în noaptea dintre ani, femeile nemăritate își visează ursitul. Pentru asta, ele pregătesc în seara dinaintea Revelionului un vas cu apă, în care pun busuioc, un bănuț și o ramură de măr.

Indiferent dacă credeţi sau nu în aceste lucruri și dacă veţi respecta obiceiurile enumerate mai sus, vă dorim un An Nou fericit și multă sănătate!