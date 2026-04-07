Râmnicu Vâlcea devine mai prietenos: zeci de puncte utile, disponibile acum pe Google Maps

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a demarat o acțiune amplă de digitalizare, prin introducerea pe Google Maps a aproape 130 de puncte de interes pentru locuitori și turiști.

Scopul inițiativei este de a transforma orașul într-un spațiu mai accesibil, mai prietenos și mai ușor de explorat.

Cișmele, toalete și puncte de ajutor – la un click distanță

1 de 5

În prezent, utilizatorii pot identifica rapid pe hartă:

✔️ Peste 30 de cișmele publice

✔️ 25 de toalete publice (permanente sau sezoniere)

✔️ Puncte de prim-ajutor active în perioadele de caniculă

✔️ Zone cu wi-fi gratuit și prize pentru încărcarea dispozitivelor

Aceste facilități sunt distribuite pe întreaga suprafață a orașului, pentru a oferi confort și siguranță.

Locuri speciale pentru persoanele cu dizabilități

Pe hartă au fost marcate și 65 de zone de parcare destinate persoanelor cu handicap, fiecare cu unul până la patru locuri, în parcările publice cu plată de pe principalele artere.

Nu sunt incluse alte locuri dedicate din parcările de reședință sau din structuri speciale, precum parcarea subterană centrală sau cea etajată din zona Ostroveni.

O experiență mai bună pentru locuitori și turiști

Prin această inițiativă, autoritățile locale oferă informații utile și accesibile, contribuind la o experiență urbană mai plăcută și mai confortabilă pentru toți cei care vizitează sau locuiesc în Râmnicu Vâlcea.

