Râmnicu Vâlcea primește 15 microbuze electrice și stații de încărcare noi

La autobaza ETA S.A. de pe strada Depozitelor a avut loc, azi, recepția cantitativă a 15 microbuze electrice și a 15 stații de încărcare lentă, achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin PNRR „Extinderea transportului public de călători – etapa a II-a”, în prezența administratorului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Andreea Iordache.

Fiecare microbuz are 12 locuri pe scaune și o capacitate totală de 34 de pasageri, promițând un transport confortabil, rapid și cu impact redus asupra mediului.

Primăria Râmnicu Vâlcea implementează un proiect în două etape menit să creeze o rețea de transport public între municipiu și stațiunile:

Călimănești (prin Bujoreni și Dăești),

(prin Bujoreni și Dăești), Băile Olănești (prin Vlădești),

(prin Vlădești), Băile Govora (prin Mihăești),

(prin Mihăești), Ocnele Mari.

În cadrul primei etape, în iulie anul trecut, au fost recepționate 26 de autobuze electrice, 26 de stații de încărcare lentă și 9 stații de încărcare rapidă, deja pregătite pentru traseele turistice.

Transportul de călători între Râmnicu Vâlcea și zonele turistice va începe după finalizarea procedurilor legale și administrative în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport și după montarea tuturor stațiilor de încărcare pe trasee.

