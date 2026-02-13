4 C
Craiova
vineri, 13 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalAcțiuni de prevenire a violenței și consumului de droguri în școlile din Vâlcea

Acțiuni de prevenire a violenței și consumului de droguri în școlile din Vâlcea

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii au organizat activități educativ-preventive la Drăgășani, Măciuca și Râmnicu Vâlcea
Polițiștii au organizat activități educativ-preventive la Drăgășani, Măciuca și Râmnicu Vâlcea

Polițiștii Biroului Siguranța Școlară Vâlcea, în colaborare cu cei din Drăgășani și Măciuca, au desfășurat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță în școli.

Acțiunile s-au concentrat pe Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgășani și Liceul Teoretic Măciuca, având ca scop prevenirea:

  • violenței în mediul școlar
  • bullying-ului și cyberbullying-ului
  • traficului și consumului ilicit de droguri

În cadrul activităților, polițiștii au colaborat cu conducerea unităților de învățământ pentru a adapta programele educativ-preventive la nevoile elevilor.

Aproximativ 100 de elevi au participat la activități interactive și dezbateri pe aceste teme. Totodată, 5 operatori economici au fost instruiți cu privire la interdicția comercializării produselor din tutun, alcool și băuturi energizante către minori.

De asemenea, la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea, polițiștii au desfășurat activități informativ-preventive privind prevenirea traficului și consumului de droguri.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea va continua să organizeze astfel de acțiuni, pentru asigurarea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora.

Citește și: România intră în recesiune tehnică: economia a scăzut două trimestre la rând

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA