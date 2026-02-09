Internat modernizat la standarde europene pentru elevii Liceului Tehnologic „General Magheru”

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a inaugurat lucrările ample de modernizare realizate la internatul Liceului Tehnologic „General Magheru”, un proiect menit să ofere elevilor din afara orașului condiții moderne și sigure de cazare.

În urma investiției, clădirea internatului a fost complet reabilitată și dotată la standarde actuale, devenind un spațiu adaptat nevoilor educaționale și de trai ale elevilor care urmează învățământul profesional.

Camere moderne, dotări complete și servicii medicale integrate

Internatul dispune acum de 120 de locuri de cazare, organizate în camere cu patru paturi, fiecare amenajată cu mobilier nou, aer condiționat și spații de depozitare corespunzătoare. Elevii beneficiază de grupuri sanitare moderne, săli de lectură, bibliotecă, dar și de un cabinet medical complet echipat, inclusiv cu dotări stomatologice și un izolator cu mai multe paturi.

De asemenea, au fost amenajate magazii pentru echipamente și alte spații funcționale necesare desfășurării activităților zilnice în condiții optime.

Angajament ferm pentru dezvoltarea învățământului profesional

Cu prilejul inaugurării, primarul Mircia Gutău și-a reafirmat susținerea pentru învățământul profesional, subliniind că modernizarea internatului este doar o etapă dintr-un proiect mai amplu. Printre următoarele obiective pentru unitatea de învățământ se numără:

reabilitarea cantinei;

modernizarea terenului de sport;

dotarea atelierelor cu echipamente de studiu de ultimă generație.

„Este esențial să le oferim elevilor condiții bune de cazare și studiu, pentru ca învățământul profesional să devină o opțiune atractivă și performantă”, a transmis edilul-șef.

Sala de sport, un alt proiect finalizat cu succes

Profitând de vizita la liceu, primarul a verificat și sala de sport școlară, amenajată recent în clădirea unui fost atelier dezafectat. Acesta și-a exprimat mulțumirea față de calitatea lucrărilor executate, considerând investiția un câștig important pentru activitățile educaționale și recreative ale elevilor.

Așteptări mari pentru viitorul liceului

Atât primarul Mircia Gutău, cât și directoarea unității, Elena Olteanu, și-au exprimat convingerea că noile condiții oferite de internatul modernizat vor conduce la o creștere semnificativă a interesului elevilor pentru acest tip de învățământ.

Reabilitarea internatului Liceului Tehnologic „General Magheru” continuă seria investițiilor realizate de Municipalitatea Râmnicului în sprijinul educației, alături de promovarea învățământului dual și modernizarea, în urmă cu aproape doi ani, a internatului Liceului Tehnologic Forestier.

