Bărbat reținut după ce a condus fără permis! A refuzat și prelevarea mostrelor biologice

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Bălcești au reținut noaptea trecută, un bărbat de 48 de ani, din comuna Valea Mare, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În fapt, la data de 18 ianuarie 2026, în jurul orei 00:20, polițiștii rutieri aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru creșterea siguranței rutiere, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe DN 65C, pe raza orașului Bălcești.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul avea permisul de conducere anulat.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a refuzat recoltarea de mostre biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor.

Astfel, ca urmare a administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

În cursul zilei de astăzi, persoana în cauză urmează să fie prezentată unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

