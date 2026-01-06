Vâlcea: Minor rănit într-un accident provocat de o tânără cu permisul suspendat

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Horezu au fost sesizați, pe 5 ianuarie 2026, în jurul orei 15:40, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 676 C, pe raza localității Cernișoara.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că o femeie în vârstă de 20 de ani nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, respectiv carosabil acoperit cu zăpadă. La ieșirea dintr-o curbă la stânga, în vârf de rampă, aceasta a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani“, potrivit IPJ Vâlcea.

Un minor de 17 ani, rănit

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a unui minor în vârstă de 17 ani, pasager pe bancheta din spate a autoturismului condus de bărbatul de 46 de ani, acesta fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a constatat faptul că femeia în vârstă de 20 de ani avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat la momentul producerii accidentului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Citeşte şi: Craiova: Șofer prins circulând cu 105 km/h pe Calea Severinului