Traficul pe Valea Oltului, paralizat din cauza ninsorilor abundente

Circulaţia rutieră pe pe DN 7 – Valea Oltului se desfăşoară cu dificultate marți seară, din cauza ninsorilor abundente. Pe o porțiune de drum, traficul este complet blocat după ce un TIR staționat pe carosabil a făcut imposibilă intervenția utiliajelor de deszăpezire, a transmis Direcţia de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Șoferii de pe DN 7 sunt nevoiți să înainteze cu mare dificultate, formându-se coloane de mașini pe kilometri întregi, potrivit antena3.ro

Pe DN7, pe sectorul Valea Oltului, se circulă cu aproximativ 30 de kilometri pe oră atât pe sensul Sibiu – Vâlcea, cât și în sens invers, din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă.

Situația este și mai gravă în zona Câineni, unde traficul este complet blocat după ce un TIR s-a defectat, ocupând carosabilul. Din acest motiv, circulația este paralizată, iar cozile de autovehicule continuă să crească.

Potrivit informațiilor locale, utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) nu au mai reușit să intervină eficient în zonă, din cauza blocajelor formate și a condițiilor meteo dificile.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonă, dacă nu sunt absolut necesare, să circule cu prudență sporită și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

Din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, din motive ce urmează a fi clarificate, utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant. În zonă se înregistrează ninsori abundente, care afectează condițiile de trafic.



Rugăm participanții la trafic să manifeste răbdare și responsabilitate, să rămână în coloană și să nu încerce depășiri sau circulația pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore și pot pune în pericol siguranța rutieră.

Intervențiile vor fi reluate de îndată ce situația o va permite. Circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de dru

Pentru rezolvarea situației în timp cât mai scurt, se intervine, în sprijin, și cu utilajele DRDP Brașov“, transmite DRDP Craiova .

