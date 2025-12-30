Restricții de circulație pentru camioane pe DN7, de Anul Nou

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță introducerea restricțiilor de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Măsura se aplică pe DN7, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din țară.

Restricțiile sunt instituite în baza Ordinului MT–MAI nr. 1249–132/2018 și vizează vehiculele de transport marfă, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane sau a celor prevăzute în anexele actului normativ.

Intervale și sector de drum afectate

Restricțiile se aplică pe tronsonul:

DN7 – Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), în ambele sensuri de mers, după cum urmează:

Miercuri, 31 decembrie 2025: între orele 18:00 – 22:00;

Joi, 1 ianuarie 2026: între orele 06:00 – 22:00;

Vineri, 2 ianuarie 2026: între orele 06:00 – 22:00.

CNAIR precizează că nerespectarea restricțiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp traseele și să țină cont de aceste restricții pentru a evita sancțiunile și blocajele în trafic.

