Controale și percheziții în Vâlcea, într-un dosar de braconaj cinegetic

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, prin Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au desfășurat, în această perioadă, activități specifice pentru prevenirea și combaterea braconajului cinegetic, precum și pentru verificarea respectării regimului armelor și munițiilor.

Astfel, la data de 18 decembrie 2025, polițiștii s-au deplasat pe raza orașului Băbeni, județul Vâlcea, pe fondul cinegetic 29, unde au identificat doi bărbați, de 40 și 58 de ani, ambii din comuna Păușești.

Aceștia aveau asupra lor arme de vânătoare pentru care dețineau drept de port și folosire.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că cei doi ar fi participat la o partidă de vânătoare organizată în baza unei autorizații colective, valabilă pentru recoltarea unor exemplare de vânat din diferite specii, însă, la momentul controlului, a fost descoperită asupra acestora o pasăre din specia fazan, specie care nu era prevăzută în autorizație.

Armele letale destinate vânătorii, muniția aferentă, exemplarul de vânat și autorizația de vânătoare colectivă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare, urmând ca la finalizarea cercetărilor, să fie propusă soluție procedurală prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Arme, muniție și trofee de vânătoare descoperite la percheziții în Vâlcea

De asemenea, la data de 21 decembrie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Vâlcea, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și al tehnicienilor criminaliști, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară pe raza comunei Scundu, județul Vâlcea.

Activitățile au fost desfășurate într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani, în care se efectuează cercetări pentru braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele a patru bărbați, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, au fost descoperite și ridicate mai multe arme letale și neletale de vânătoare, muniție aferentă diferitelor calibre, cantități de carne congelată ce par a proveni de la diferite specii de vânat, capcane neautorizate, precum și trofee cinegetice.

Toate bunurile identificate au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și administrarea probatoriului.

