Vâlcea: S-a externat din spital, dar nu a ajuns acasă. Poliția o caută

Polițiștii au fost sesizați, azi noapte, despre dispariția Mariei Clavac, de 74 de ani, din comuna Galicea, sat Cremenari, județul Vâlcea.

Aceasta a plecat voluntar dintr-o unitate medicală din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde a fost internată la data de 16 septembrie și externată în dimineața zilei de 17 septembrie. Până în prezent, femeia în cauză nu a mai revenit la adresa de domiciliu.

Semnalmente:

aproximativ 1,65 m înălțime,

constituție astenică,

păr grizonat, ochi căprui,

ten măsliniu,

fără semne particulare.

La momentul plecării purta pantaloni tip „camuflaj”, bluză de trening roșie, tricou verde și adidași maro.

Polițiștii desfășoară activități specifice pentru identificarea acesteia.

Cetățenii care pot oferi informații utile sunt rugați să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

