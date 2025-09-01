30.6 C
Craiova
luni, 1 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Vâlcea: Motociclist, surprins de polițiști gonind cu 101 km/h în localitate și băut

(VIDEO) Vâlcea: Motociclist, surprins de polițiști gonind cu 101 km/h în localitate și băut

Magda Dragu
De Magda Dragu

-

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au depistat în trafic, în cursul zilei de 31 august, un motociclist care circula cu viteza de 101 km/h pe un sector de drum unde limita legală era de 50 km/h.

În urma opririi și testării cu aparatul etilotest, a reieșit că șoferul avea o alcoolemie de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Permisul de conducere al motociclistului, suspendat pentru 180 de zile

Pentru abaterile constatate și depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale de viteză și conducerea sub influența alcoolului, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale, iar permisul de conducere al motociclistului a fost suspendat pentru o perioadă totală de 180 de zile, potrivit IPJ Vâlcea.

Polițiștii reamintesc că atât viteza excesivă, cât și consumul de alcool la volan reprezintă factori majori de risc în producerea accidentelor rutiere. Acțiunile pentru prevenirea acestor comportamente continuă în toată zona județului Vâlcea.

Citeşte şi: Un român, beat şi agresiv, a provocat scandal într-un avion pe ruta Bruxelles-Bucureşti. La aterizare a fost încătuşat şi amendat

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Guvernul Bolojan şi-a asumat răspunderea pentru Pachetul II de...

Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al Parlamentului...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA