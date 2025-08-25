Restricții de circulație pe mai multe drumuri naționale din Vâlcea

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Dolj a anunțat că astăzi vor fi mai multe restricții de circulație pe artere din județul Vâlcea.

DN 7, km 199+110 – km 199+410, extravilan Călimănești – lucrări de punere în siguranță versanți, între orele 07:00 – 16:00.

În intervalul 08:00 – 15:00, circulația rutieră se închide/deschide în reprize de max. 15 minute. În restul timpului, traficul se desfășoară pe 1/2 cale, dirijat de piloți de circulație.

DN 7, km 224+400 – km 224+600, Balota – lucrări de punere în siguranță versanți, între orele 07:00 – 16:00.

În intervalul 08:00 – 15:00, circulația rutieră se închide/deschide în reprize de max. 15 minute. În rest, traficul se desfășoară pe 1/2 din cale, dirijat de piloți de circulație.

DN 7A, km 10+000 – km 22+000, Pascoaia – Mălaia – aplicare marcaje rutiere, între orele 08:00 – 18:00.

Circulația rutieră se desfășoară îngreunat, în zona utilajului de aplicat marcaje.

DN 67, km 169+000 – km 183+000, Bârlogu – Bârsești – reparații asfaltice, între orele 08:00 – 18:00.

Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 cale, dirijată de piloți de circulație.

DN 65C, km 49+000 – km 53+000, Mărgineni – Afănața – tăiat acostamente mecanizat, între orele 08:00 – 16:00.

Circulația rutieră se desfășoară îngreunat, în zona utilajului de tăiat acostamente.

