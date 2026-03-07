Olt: Minor cercetat de poliţişti după ce ar fi asmuţit mai mulţi câini pe o pisică

Un minor de 16 ani, din judeţul Olt, este cercetat de poliţişti după ce ar fi asmuţit mai mulţi pe o pisici. Autorităţile s-au autosesizat după ce imaginile au ajuns pe o reţea de socializare.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, privind mai multe exemplare canine din categoria ogarilor care ar fi fost asmutițe asupra unei feline, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt este abilitat să comunice următoarele:

La data de 5 martie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că o persoană ar fi asmuțit mai multe exemplare canine, din categoria ogarilor, pe care le deține, asupra unei feline, controlându-le agresivitatea.

Din primele verificări, polițiștii au identificat un tânăr, în vârstă de 16 ani, din comuna Vădăstrița, bănuit de comiterea faptei“, potrivit IPJ Olt.

Poliţiştii au întocmit dosar penal

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea de măsuri legale.

