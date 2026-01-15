Tânără din Corabia, dată dispărută

9.6 C
Craiova
joi, 15 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăLocalTânără din Corabia, dată dispărută

De Magda Dragu
Poliţiştii din cadrul Poliţiei orașului Corabia caută o tânără, în vârstă de 27 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

La data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, Mirela Maria Tobă, în vârstă de 27 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din orașul Corabia în data de 25.12.2025 și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1.60 metri, greutate aproximativ 60 de kilograme, ochi albaștri, față ovală, păr lung, fără semne particulare.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de aceasta la momentul plecării.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea tinerei sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.

