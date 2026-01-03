Olt: Intervenție salvatoare a polițiștilor Alex și Daniel la un incendiu în Tufeni

În noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2026, în jurul orei 23:50, polițiștii Alex și Daniel, de la Secția Rurală nr. 12 Potcoava, au intervenit de urgență la un incendiu izbucnit la o locuință din comuna Tufeni.

La fața locului, aceștia au identificat un stativ cu mai multe butelii de gaz în apropierea clădirii cuprinse de flăcări. Demonstrând prezență de spirit, au securizat perimetrul și au mutat buteliile într-o zonă sigură, prevenind astfel riscul unei explozii.

Ulterior, pompierii au intervenit pentru stingerea focului, iar datorită reacției coordonate a polițiștilor și pompierilor, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.

Cercetări și aprecierea IPJ Olt

A fost întocmit un dosar penal pentru distrugere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Olt a apreciat profesionalismul și reacția rapidă a polițiștilor, subliniind importanța pregătirii continue pentru situații de urgență.

