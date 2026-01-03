Mamdani revocă ordinele executive ale lui Adams privind Israelul și pune accent pe locuințe în primele zile de mandat

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a semnat joi o serie de ordine executive prin care a revocat directive emise de fostul primar Eric Adams după 26 septembrie 2024, data la care acesta a fost pus sub acuzare la nivel federal. Printre ordinele anulate se numără cel care extindea definiția antisemitismului și cel care interzicea angajaților și agențiilor orașului să boicoteze sau să dezinvestească din Israel.

Mamdani: „Politica nu mai oferea nimic multor newyorkezi”

Într-o declarație acordată presei, Mamdani a explicat că momentul respectiv a marcat o ruptură între cetățeni și administrația orașului, potrivit CNN. Eric Adams a negat acuzațiile formulate împotriva sa, iar acestea au fost ulterior retrase și respinse de un judecător.

Primele măsuri ale noului primar: locuințele, prioritate

Tot joi, Mamdani a semnat ordine executive care vizează accelerarea dezvoltării locuințelor. Administrația va analiza modalitățile de grăbire a construcțiilor și va realiza un inventar al terenurilor deținute de oraș unde pot fi ridicate noi locuințe, raportul urmând să fie prezentat până în vară.

Controverse privind relația cu Israelul

Ordinele revocate de Mamdani au fost interpretate de susținătorii săi ca o corectare a unor măsuri luate de Adams pentru a-i submina agenda politică. Adams fusese un susținător vocal al Israelului, în timp ce Mamdani este un critic al guvernului israelian și un susținător al mișcării BDS.

Unul dintre ordinele anulate impunea agențiilor orașului să nu retragă investiții din Israel, iar altul adopta definiția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, care consideră unele critici la adresa Israelului drept antisemite.

Reacții din partea comunității evreiești

Decizia lui Mamdani a fost criticată de mai multe organizații evreiești și de Ministerul de Externe al Israelului, care l-a acuzat că alimentează antisemitismul. În schimb, Uniunea pentru Libertăți Civile din New York a susținut măsura, considerând că definiția extinsă a antisemitismului era prea largă și restrictivă.

Biroul pentru Combaterea Antisemitismului, creat în mandatul lui Adams, va rămâne funcțional, dar va fi reorganizat de noua administrație.

Poziția lui Mamdani

Mamdani a declarat că susține dreptul Israelului de a exista, dar consideră că statul trebuie să garanteze drepturi egale tuturor cetățenilor. El a subliniat că obiectivul său este protejarea comunității evreiești din New York fără a limita libertatea de exprimare sau dreptul la protest.

Citeşte şi: Dublă crimă în Ohio: un dentist și soția sa, uciși în locuință, în timp ce copiii se aflau în casă