Olt: Impact între un autoturism şi o motocicletă, la Jitaru

Accident pe Drumul Naţional 65, în zona localităţii Jitaru. În eveniment sunt implicate un autoturism şi o motocicletă. Conducătorul motocicletei, în vârstă de 25 de ani, din Potcoava, a fost rănit, fiind transportat la UPU Slatina.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, pe 23 septembrie, în jurul orei 13.25, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Național 65, în localitatea Jitaru, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt.

„Din primele cercetări la faţa locului, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 74 de ani, din comuna Frâncești, județul Vâlcea, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de către un tânăr de 25 de ani, din orașul Potocava“, potrivit IPJ Olt.

În urma evenimentului rutier, tânărul de 25 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

