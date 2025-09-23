Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat marți UE că încearcă să „ocupe” Republica Moldova și că trupele NATO concentrate în România sunt pregătite să intervină în regiunea Odesa din Ucraina, pentru a „intimida” regimul prorus din Transnistria.

„Un astfel de scenariu a fost elaborat în repetate rânduri în cadrul exercițiilor NATO din România și poate fi implementat după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. Apoi, la solicitarea președintei Maia Sandu, forțele armate ale statelor europene vor trebui să-i forțeze pe moldoveni să se împace cu dictatura sub masca democrației europene”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul serviciului rus de informații.

Conform „rapoartelor” primite de SVR, „primul grup de militari de carieră din Franța și Marea Britanie a sosit deja la Odesa”, conform antena3.ro.

„Rusia are experiența ocupații de teritorii străine, în timp ce UE se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și bunăstării. Rusia inundă zilnic spațiul informațional cu falsuri grosolane. Sunt o reacție isterică a rușilor care au scopul să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european”, a declarat, în replică, purtătorul de cuvânt al premierului Republicii Moldova, Dorin Recean.

Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse i-au acuzat astfel pe „birocrații europeni cu sediul la Bruxelles” că „nu intenționează să renunțe la planurile de ocupare a Moldovei, chiar dacă situația imediat de după alegeri nu necesită intervenție externă”.

„Desfășurarea trupelor este așteptată să aibă loc ceva mai târziu. Pentru a crea un pretext, sunt prevăzute provocări armate împotriva Transnistriei și a trupelor rusești staționate în regiune. Ca o posibilă perioadă de timp se ia în considerare alegerile pentru Consiliul Suprem al PMR, pe 30 noiembrie anul curent”, se arată în comunicatul SVR.

Kremlinul a cheltuit pentru acțiunile de propagandă până la 2% din PIB-ul Republicii Moldova

Kremlinul a cheltuit pentru acțiunile de propagandă și interferență în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie de la Chișinău sume echivalente cu până la 2% din PIB-ul Republicii Moldova, pentru deturnarea acestei țări de pe parcursul ei european.

Republica Moldova se află în prezent în mijlocul unui război informațional continuu și tot mai sofisticat: Inteligență Artificială, influenceri, televiziuni fantomă, preoți și activiști de partid acționează în cadrul unei vaste mașinării de propagandă a Moscovei, a cărei țintă este asigurarae victoriei partidelor pro-ruse.

