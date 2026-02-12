(VIDEO) Incendiu violent, izbucnit într-o gospodărie din Jiana

Stația de Pompieri Vânju Mare intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință în localitatea Jiana. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la o anexă pe o suprafață de aproximativ 30 mp. Concomitent cu misiunea de stingere, pompierii au acordat și îngrijiri medicale unui minor care a suferit arsuri la nivelul membrelor inferioare și al toracelui“, potrivit ISU Mehedinţi.



În timpul intervenției echipajele au extras din anexă o butelie pentru aragaz înlăturând astfel pericolul unei explozii.

