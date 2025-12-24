Acţiuni pentru creşterea siguranţei publice şi protejarea sănătăţii consumatorilor, desfăşurate de poliţişti

Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică, Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin și Poliției orașului Vânju Mare împreună cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți(D.S.V.S.A.), au desfășurat, în perioada 23-24 decembrie, acțiuni în municipiului Drobeta-Turnu Severin și în comuna Jiana, având ca obiectiv protejarea sănătății publice, asigurarea siguranței alimentare, protecția sănătății consumatorilor și impunerea respectării normelor sanitar-veterinare.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au legitimat 48 persoane și au controlat 36 de autovehicule.

Totodată, au fost verificate 7 societăți comerciale.

Ca urmare a controalelor efectuate, a fost aplicată o sancțiune contravențională unei societăți de pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin, în valoare de 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Acțiunile polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți vor continua, în cooperare cu instituțiile abilitate, pentru prevenirea riscurilor la adresa sănătății publice, asigurarea siguranței alimentare și menținerea unui climat de ordine și siguranță pentru cetățeni.