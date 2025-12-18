Elevii din Drobeta Turnu Severin strălucesc la „Ora de Banometrie”: un program de educație financiară cu premii de peste 12.500 de euro

Programul de educație financiară pentru liceeni, Ora de Banometrie, inițiat de ING Bank România și organizat cu sprijinul Federației Naționale a Părinților ProEdu, a înregistrat o creștere spectaculoasă de 33% a numărului de participanți la cea de-a doua ediție națională. În perioada octombrie-noiembrie, aproximativ 12.000 de elevi din peste 400 de clase din 55 de licee din 23 de orașe au participat la cursurile interactive, desfășurate de voluntarii ING Bank România și ai ProEdu.

Programul nu se limitează la predarea teoriei financiare: elevii sunt provocați să creeze proiecte de business, iar rezultatele au fost excepționale. Comparativ cu prima ediție națională, numărul proiectelor înscrise a crescut cu 56%, arătând interesul tot mai mare al adolescenților pentru dezvoltarea propriilor afaceri.

Drobeta Turnu Severin pe podiumul național

Unul dintre cele mai remarcabile rezultate a venit de la Colegiul Național „Traian” din Drobeta Turnu-Severin, al cărui echipaj EconoMinds a ocupat locul 2 la concursul de idei de afaceri, câștigând 5 premii în valoare de 750 de euro fiecare.

Premiul întâi a fost adjudecat de echipa PR-MBT de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar locul 3 a revenit echipei 5HEADS de la Colegiul Național „I.C. Brătianu” din Pitești. În plus, echipa câștigătoare a obținut și premiul special constând în 100 de cărți de educație financiară și 4 fotolii pentru biblioteca liceului.

Educația financiară, mai mult decât cifre

Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România, a subliniat importanța programului: „Educația financiară nu este doar un proiect, ci parte din responsabilitatea pe care o avem ca instituție financiară. Colaborarea cu ProEdu aduce valoare reală și se dezvoltă de la o ediție la alta.”

Daniel David, Ministrul educației și cercetării, a completat: „Educația formală nu mai poate acoperi singură toate competențele tinerilor. Inițiativele non-formale, cum este Ora de Banometrie, completează programa școlară și oferă experiențe relevante pentru viața reală.”

Concursul a fost conceput ca un test de cunoștințe financiare pentru elevii de clasa a zecea, dar și ca o provocare creativă și organizatorică, punând la încercare capacitatea adolescenților de a lucra în echipă și de a gestiona un buget concret.

Perspective pentru viitor

Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților ProEdu, a subliniat succesul programului și intenția de a-l continua în 2026: „Împreună putem crește educația extra-curriculară a elevilor. Reacțiile pozitive ne determină să continuăm acest proiect ambițios, în beneficiul viitorului tinerilor.”

Prin participarea la Ora de Banometrie, liceenii din Drobeta Turnu Severin și din întreaga țară au demonstrat că educația financiară poate fi distractivă, aplicată și motivantă, pregătindu-i pe adolescenți pentru provocările economice viitoare și pentru dezvoltarea de idei antreprenoriale inovatoare.

