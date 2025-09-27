15.6 C
De Magda Dragu
Mehedinţi: La volan, după ce a consumat băuturi alcoolice

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au depistat, în trafic, pe 26 septembrie, un bărbat de 38 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Strehaia, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat 0,40 mg/l alcool în aerul expirat, potrivit IPJ Mehedinţi.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, iar ca măsură complementară i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

