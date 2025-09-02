32.9 C
Craiova
marți, 2 septembrie, 2025
Mehedinţi: Femeie cercetată pentru contrabandă după ce a fost prinsă în timp ce vindea ţigări

De Magda Dragu
Polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Drobeta-Turnu Severin împreună cu cei de la investigarea criminalității economice au depistat pe strada Orly, în municipiu, o femeie de 51 de ani care comercializa țigarete de contrabandă, potrivit IPJ Mehedinţi.

316 pachete de țigarete, de diferite mărci, netimbrate

În urma verificărilor efectuate de polițiști, aceasta deținea cantitatea de 316 pachete de țigarete, de diferite mărci, netimbrate.

Femeia a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 20.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 227/2015, iar țigările au fost ridicate în vederea confiscări.

