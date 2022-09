Delegație diplomatică în Mehedinți

Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul Alin Isuf au avut o întrevedere cu delegația Uniunii Consulilor Onorifici din România (UCOR), la Palatul Administrativ din Drobeta Turnu Severin.

“Este una dintre cele mai importante vizite ale diplomației din România pe care o primim în Mehedinți și îi mulțumesc, pe această cale, domnului Endre Molnar, consul onorific al Ungariei la Drobeta Turnu Severin, pentru mijlocirea acestei întrevederi!

Discuțiile au fost axate pe specificul județului Mehedinți și potențialul pentru investiții în turism și agricultură. Membrii delegației care au vizitat județul, cu alte ocazii, în trecut, au apreciat că investițiile care s-au realizat în ultimii ani au schimbat mult județul și au creat cadrul pentru noi investiții cu capital străin.

În context, așa cum am făcut-o cu fiecare ocazie pe care am avut-o în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții misiunilor diplomatice în România, am propus membrilor UCOR, să prezinte asociațiilor oamenilor de afaceri din țările pe care le reprezintă, disponibilitatea noastră de a sprijini proiecte de investiții în județul Mehedinți.”, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.

Din delegație au făcut parte președintele UCOR – Consul onorific al Republicii Austria la Sibiu, domnul Andreas HUBER, prim-vicepreședintele UCOR – Consul onorific al Letoniei la București, Ambasador Ioan DONCA, secretarul general al UCOR, consulul onorific al Republicii Ecuador în România, doamna av. dr. Elena BUSTEA, consulul onorific al Maltei la București, domnul Eugen LASCU, consulul onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la București, domnul Mihai FERARIU, consulul onorific al Republicii Cehia la Timișoara, domnul Ștefan MOȚEC, consulul onorific al Republicii Austria la Timișoara, domnul Georg BARDEAU, consilierul consulului României în Klagenfurt, Austria, domnul Petre Agripia POPESCU, consulul general onorific al Slovaciei la Salonta, domnul Miroslav IABLONCSIK și asistent UCOR, doamna Paula PĂNĂZAN.

Cu această ocazie, Doamna Av. Dr. Elena Bustea a transmis mesajul de salut al E.S. Jose Luis Salazar, Ambasadorul Republicii Ecuador, prin care este subliniată dorința de dezvoltare a schimburilor economice și culturale dintre cele două țări având în vedere că protocoalele semnate până în prezent pot genera noi căi de comunicare și conlucrare.

Întrunirea de la Palatul Administrativ a fost urmată de o vizită la Combinatul de Celuloză și Hârtie din Drobeta Turnu Severin. CCH este una dintre cele mai importante societăți din județ, cu un proces tehnologic complet modernizat și mecanizat!

