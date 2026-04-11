Gorj: Femeie bătută și amenințată cu moartea de soțul care era de beat

Un bărbat din Gorj a fost reţinut de poliţişti după ce acesta şi-ar fi agresat soţia şi a ameninţat-o cu moartea. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar polițiștii au intervenit de urgență pentru a aplana conflictul și a lua măsurile legale care se impun.

„Polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați pe 10 aprilie 2026, prin apel 112, de către o femeie, de 39 de ani, din localitate, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de soțul său, de 48 de ani, în timp ce se afla la domiciliul acestuia, din Mușetești.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că bărbatul, pe fondul consumului de alcool, ar fi exercitat acte de violență asupra femeii și ar fi amenințat-o cu moartea“, potrivit IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbat și au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

La aceeași dată, față de bărbatul de 48 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

