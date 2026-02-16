Parcul Central din Târgu Jiu va fi reabilitat prin Programul Operațional Regional

Parcul Central din municipiul Târgu Jiu, care adăpostește o parte din operele lui Constantin Brâncuși, va fi reabilitat în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile de peste 20 de milioane de euro. Lucrările urmează să fie finalizate anul viitor.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru partea de nord a obiectivului, urmând ca în perioada imediat următoare să fie emis ordinul și pentru partea de sud.

„Este un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, de fapt acest mare proiect – reabilitarea Parcului Central se rezumă la trei proiecte, așa cum ne-am și angajat să le finalizăm – partea de nord a Parcului Central, a Grădinii Publice cum îi mai zice, partea de sud a Grădinii Publice și Aleea Scaunelor.

Ținând cont că 2026 este un an deosebit, Anul Constantin Brâncuși, am demarat procedurile de licitație și le-am și finalizat pentru cele două părți laterale, nu și pentru Aleea Scaunelor, urmând ca spre sfârșitul acestui an să avem ordin de începere și pentru Aleea Scaunelor, care este un proiect cu o valoare mai mică și care se poate realiza într-un termen mai redus de timp.

Deja am emis ordinul de începere pentru lucrările pe zona de nord a Parcului Central, vom emite în perioada imediat următoare și pe partea de sud și noi vrem să credem că în 2027, adică peste un an și jumătate, că vom avea în Parcul Central, care adăpostește o parte din operele lui Constantin Brâncuși, o grădină publică așa cum merită Constantin Brâncuși și operele pe care ni le-a lăsat la Târgu Jiu’, a precizat luni Marcel Romanescu, potrivit Agerpres.

Proiectul presupune amenajarea de spații verzi, irigații, replantări de copaci

Proiectul presupune amenajarea de spații verzi, irigații, replantări de copaci și eliminarea unor copaci care prezintă pericol, amenajarea aleilor, realizarea unui iluminat public nou în tot Parcul Central și amenajarea Aleii Scaunelor.

„Va fi o reabilitare totală a Parcului Central pentru că, în afară de importanță, vrem să îi dăm și o utilitate, adică cetă vizitatorii care vor ajunge, cetățenii municipiului Târgu Jiu sau turiști, să se poată bucura și de o oază de verdeață.

Astăzi, așa cum a fost el de când au fost amplasate operele brâncușiene, este ca o pădure în care, în afară de aleile care străbat acest parc, nu prea putem folosi spațiile verzi. Ideea a fost ca și acele spații verzi dintre alei să poată fi folosite în parametri optimi.

Săptămâna aceasta se face organizarea de șantier, am amânat puțin ordinul de emitere a începerii lucrărilor din cauza condițiilor meteo, Târgu Jiul a fost, în perioada ultimelor două-trei luni de zile, sub zăpadă sau sub ploi și era foarte dificil să se intervină, dar noi sperăm ca în perioada imediat următoare să avem și condițiile favorabile, pentru ca societățile, pentru că aici vorbim de mai multe societăți care au participat la licitație, într-un consorțiu, să poată să se apuce de lucrări’, a adăugat primarul municipiului Târgu Jiu.

Parcul va fi închis în această perioadă de reabilitare, cu excepția, pentru anul în curs, a Aleii Scaunelor.

