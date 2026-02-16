Un tren de pasageri a deraiat în Alpii Elvețieni după ce a fost lovit de o avalanșă

Un tren a deraiat în apropierea satului elvețian Goppenstein după ce a fost lovit de o avalansă. Poliția estimează că mai multe persoane au fost rănite în accident, potrivit presei din Elveția.

Incidentul s-a produs luni dimineață, în jurul orei 7, în cantonul Valais, din sud-vestul Elveției, a informat poliția pe platforma de socializare X, citată de swissinfo.ch.

Operațiunea de salvare este încă în curs de desfășurare.

Sunt așteptate întârzieri și anulări de trenuri

Căile Ferate Federale Elvețiene au scris pe site-ul lor că accidentul a fost cauzat de o avalanșă. Traficul feroviar între Goppenstein și Brig, în cantonul Valais, a fost întrerupt până „cel puțin la ora 16.00”. Sunt așteptate întârzieri și anulări de trenuri.

Ninsorile recente și furtunile au dus la acumularea unei cantități mari de zăpadă adusă de vânt în Valais. În aceste condiții, avalanșele pot fi declanșate cu ușurință sau pot apărea spontan, potrivit Institutului WSL pentru Cercetarea Zăpezii și Avalanșelor SLF.

