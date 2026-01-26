Gorj: Fetiță acroșată pe trecerea de pietoni de o şoferiţă

Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 66, în localitatea Drăguțești. Din primele verificări, o fetiță ar fi fost acroșată de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați astăzi prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Drăguțești.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că o femeie, de 48 de ani, din Rovinari, în timp ce conducea un autoturism de DE 79 Cârbești, din direcția orașului Târgu Jiu către Rovinari, ar fi acroșat un pieton, de 12 ani, din Drăguțești, care se angajase în traversarea străzii.

În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului, care a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate“, potrivit IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.