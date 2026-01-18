Trei bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru infracțiuni la regimul silvic

La data de 16 ianuarie polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier, s-au sesizat cu privire la faptul că, în intervalul 15.01.2026, ora 17.15 – 16.01.2026, ora 01.29, un tânăr de 24 de ani, în calitate de conducător auto în cadrul unei societăți comerciale, cu sediul social în comuna Jabelnița, județul Mureș și în beneficiul acestei societăți, împreună cu administratorul, un tânăr de aceeași vârstă, ambii cu domiciliul în județul Mureș, au transportat un volum total de 67,43 mc de cherestea, fără proveniență legală, la punctul de lucru al unei societăți comerciale din comuna Bâlteni, deși în avizele de însoțire erau menționați destinatari persoane fizice.

Totodată, polițiștii au mai constatat că, în colaborare infracțională cu un alt tânăr de 25 de ani, administratorul unei societăți comerciale cu profil de comercializare a materialului lemnos, ar fi procedat la descărcarea cherestelei, fără ca acest volum de material lemnos să intre în gestiunea societății primitoare prin utilizarea aplicației SUMAL-2.0 Agent Registrul Elctronic, având ca scop neînregistrarea volumului de materialului lemnos în gestiunea societății și comercializarea acestuia fără documente legale de transport.

Au fost reținuți 24 de ore

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii i-au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, pe cei trei, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de aviz de însoțire sau fără provenință legală, complicitate la transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neinsotite de aviz de însoțire sau fără provenință legală și introducerea modificarea sau ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice.

Ieri, cei trei au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, față de aceștia dispunându-se măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile.

