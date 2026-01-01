Căsătorii de Revelion, la Poarta Sărutului

Patru cupluri şi-au unit destinele la Poarta Sărutului din Târgu Jiu în noaptea trecerii dintre ani. În primele minute ale lui 2026, tinerii au spus „Da” în faţa primarului, care le-a oficiat căsătoriile, potrivit antena3.ro.

Căsătoriile oficiate la Poarta Sărutului au devenit deja o tradiție la Târgu Jiu, repetată an de an, în noaptea dintre ani, într-un cadru cu o puternică încărcătură simbolică.

Marcel Romanescu, primarul oraşului Târgu Jiu, le-a transmis şi el un mesaj tinerilor care şi-au unit destinele:

„Să fie sănătoşi, să se respecte şi, mai ales, faptul că s-au căsătorit la Poarta Sărutului, cu atât mai mult pune o încărcătură asupra relaţiei lor”.

