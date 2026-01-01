Câți români încasează pensii și indemnizații prevăzute de legi speciale în 2026

Conform statisticilor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în luna noiembrie 2025, un număr de 404.604 de persoane primeau astfel de drepturi, cu 1.495 mai puține față de luna precedentă.

În România, pensiile și indemnizațiile prevăzute de legi speciale continuă să suscite discuții publice, iar datele recente arată amploarea acestui fenomen.

Subvențiile acordate prin legi speciale variază semnificativ, atât în privința sumelor, cât și în privința grupurilor beneficiare. Cea mai numeroasă categorie o reprezintă persoanele persecutate din motive politice în perioada dictaturii instaurate după 6 martie 1945, precum și cei deportați sau prizonieri în străinătate. Cel mai mare număr de persoane, respectiv 197.445, se înregistra în cazul beneficiarilor de indemnizații conform D.L. nr. 118/1990, potrivit CNPP, suma medie primită fiind de 1.511 lei, potrivit ziare.com.

Indemnizații pentru veteranii de război și pentru invalizi sau văduve de război

Pe lângă acest grup, există și alte categorii importante. 11.432 de persoane beneficiau de indemnizații pentru veteranii de război și pentru invalizi sau văduve de război, suma medie fiind de 912 lei, conform Legii nr. 49/1991 și Legii nr. 44/1994. Alte 62.496 de persoane primeau indemnizații conform Legii nr. 189/2000, pentru drepturi suplimentare ale celor persecutați politic, suma medie fiind de 854 lei.

Beneficiarii recunoscuți pentru stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii între 1950 și 1961 erau 36.762, suma medie plătită fiind modestă, de doar 80 de lei. În schimb, cei care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989 erau 12.411, primind 2.179 lei în medie, demonstrând un nivel semnificativ de recunoaștere a meritelor lor.

Categoriile mai mici, dar semnificative, includ 537 de artiști (Legea 109/2005), cu o indemnizație medie de 345 lei, și 14.066 de beneficiari ai Uniunilor de creații (Legea 8/2006), cu o indemnizație medie de 1.933 lei. De asemenea, 67.455 de persoane primeau indemnizații ca soți supraviețuitori conform Legii 578/2004, cu o sumă medie de 128 lei.

