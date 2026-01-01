Serviciul militar obligatoriu reintrodus în Serbia

Serbia va reintroduce în curând serviciului militar regulat, iar de această măsură urmează să beneficieze întreaga societate, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vucic, potrivit Novinite.

Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat, cu scopul de a descuraja orice potențial agresor.

Într-o intervenție la Pink TV, Vucic a declarat că durata serviciului militar este încă în curs de stabilire, dar va fi probabil în jur de 75 de zile.

El a subliniat că inițiativa nu este menită să-i împovăreze pe tineri, ci să-i pregătească pentru responsabilitățile de adult și datoria civică.

„Vom introduce în curând serviciul militar, fie că este de 75 de zile, fie pentru o perioadă diferită. Este bine pentru întreaga societate, tinerii vor învăța responsabilitatea, acest lucru nu le pune nicio problemă. Nici nu există vreo strictețe ca înainte sau ceva de genul acesta. Și într-un timp foarte scurt, toată lumea se va simți mai bogată și fiecare va face ceva pentru țara sa”, a spus Vucic.

Toți bărbații cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani vor fi obligați să intre în cazărmi militare

Conform sistemului planificat, toți bărbații cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani vor fi obligați să intre în cazărmi militare. Programul va consta în două luni de antrenament militar intensiv, urmate de două săptămâni de exerciții pe teren.

Pentru femei, participarea va rămâne voluntară. Vucic a menționat că, chiar și în forma sa voluntară, serviciul oferă tinerilor un sentiment de responsabilitate și o modalitate concretă de a contribui pentru țară.

Cetățenii care refuză să poarte arme din motive morale sau ideologice vor avea opțiunea serviciului civil

Președintele sârb a abordat, de asemenea, problema obiecției de conștiință. Cetățenii care refuză să poarte arme din motive morale sau ideologice vor avea opțiunea serviciului civil. Cu toate acestea, această alternativă va dura mai mult de 150 de zile, fiind de două ori mai lungă decât programul militar standard.

Potrivit lui Vucic, această structură asigură atât respectul pentru convingerile personale, cât și echitatea în cadrul sistemului, consolidând în același timp ideea că fiecare ar trebui să contribuie la societate într-o formă sau alta.

