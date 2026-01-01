Şase răniți după un incendiu produs de Revelion într-un apartament

În urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de Revelion într-un apartament de pe strada Bozieni din Capitală, şase persoane au fost rănite, două dintre ele fiind duse la spital.

ISU București-Ilfov a anunțat joi că a înregistrat în ultimele 24 de ore 400 de intervenții, peste media acestei perioade, care este de aproximativ 350. Au fost 38 de incendii, iar în 318 cazuri a fost acordat primul ajutor calificat.

Două presoane, duse la spital cu arsuri

Un incendiu a avut loc într-un apartament de pe strada Bozieni, unde șase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum. Două dintre acestea au fost duse la spital cu arsuri. De asemenea, un alt incendiu a afectat fațada unui bloc din Șoseaua Oltenitei, iar un altul a cuprins un garaj de pe strada Piatra Neamț.

Echipajele au fost în misiune pe durata nopții, la evenimentele cu public numeros organizate în Capitala, unde nu au fost înregistrate evenimente deosebite. La scurt timp după trecerea în anul 2026, au fost anunțate mai multe incendii produse în balcoanele unor locuințe pe străzile Murguța, Învingătorilor și Nucului din sectoarele 3 și 6.

