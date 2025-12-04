Gorj: Grupul 6 de la Termocentrala Rovinari a fost repus în producție

Grupul 6 de la Termocentrala Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost repus în producție, fiind pornit de miercuri, au precizat joi reprezentanții companiei.

Termocentrala Rovinari funcționează, în prezent, cu două grupuri, 5 și 6, iar la ora actuală stocul de cărbune din depozitele termocentralei este de 50.000 de tone, potrivit Agerpres.

Și Termocentrala Turceni a funcționat, joi, cu două grupuri, având în depozite aproximativ 200.000 de tone de cărbune.

„Asigurăm stabilitatea Sistemului Energetic Național (SEN). Stocul de cărbune la nivelul CEO este de peste 550.000 de tone“, au transmis reprezentanții companiei.

SEN este stabilizat, toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, iar Grupul 6 Rovinari va fi repus în producție, a anunțat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranță.

„Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Național și am eliminat orice risc pentru oameni și industrie! Am acoperit integral suspendarea temporară de producție de la CECC Brazi, prin mecanisme de piață. Împreună cu operatorii, am analizat producția și am decis să folosim capacitățile disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroșeni este pregătit să pornească“, a transmis Ivan.

Astfel, s-a stabilit repunerea în producție a Grupului 6 Rovinari.

