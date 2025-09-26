Gorj: Elev de 16 ani, rănit cu propriul briceag în timpul unui conflict cu un coleg mai mare

În timpul unei altercații care a avut loc la Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu, un elev de 16 ani a fost rănit la o mână cu un briceag. Între el și un coleg cu doi ani mai mare a izbucnit un conflict.

Deși băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârșit prin a fi cel rănit. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliție.

”În după-amiaza de 26 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din localitate a avut loc o altercație între doi elevi. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 16 ani, din comuna Bălănești și unul de 18 ani, din comuna Scoarța, ar fi avut un conflict spontan, în incinta liceului, în timpul căruia elevul de 16 ani ar fi fost rănit superficial, în zona uneia dintre mâini, cu un briceag pe care îl avea asupra sa chiar el”, a transmis IPJ Gorj.

Adolescentul de 16 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar cel de 18 ani a fost însoțit la sediul Poliției pentru audieri.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, amenințare și port ilegal de obiecte periculoase.

