A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă

Fostul general SRI Dumitru Dumbravă (53 de ani) a murit vineri la Spitalul SRI, au declarat surse oficiale pentru G4Media.

El a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. El a fost trimis în judecată de DNA cu câteva săptămâni în urmă. Generalul (r) Dumitru Dumbravă a fost șeful direcției juridice a SRI pe vremea generalului Florian Coldea, fostul șef militar al SRI. După trecerea în rezervă a lui Coldea în 2017, Dumbravă a fost secretar general al SRI, până la trecerea în rezervă în 2018. El era acționar la firma de consultanță Wise Line Consulting SRL.

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de DNA

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie. Cei doi, alături de avocatul Doru Trăilă, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Coldea și Dumbravă au respins în trecut acuzațiile DNA și au acuzat-o pe Mihaela Iorga Moraru, procurorul de caz, de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

