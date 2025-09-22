27.9 C
Gorj: Cercetări după ce o tânără a postat online că a condus fără permis

Gorj: Cercetări după ce o tânără a postat online că a condus fără permis

De Mariana BUTNARIU
Cercetări după ce o tânără a postat online că a condus fără permis
Cercetări după ce o tânără a postat online că a condus fără permis

Polițiștii din Negomir s-au sesizat din oficiu, după ce au vizionat o postare pe o rețea de socializare. În respectiva filmare, o tânără de 27 de ani, din localitate, apărea conducând un autoturism pe drumul comunal DC 67 Ursoaia – Corobăi, în ziua de 20 septembrie, în jurul orei 11:00.

În urma verificărilor, s-a stabilit că femeia nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, autoturismul i-ar fi fost încredințat de un tânăr de 23 de ani, proprietarul mașinii, care știa faptul că aceasta nu deține permis.

A fost întocmit dosar penal pentru:

  • conducerea unui vehicul fără permis de conducere,
  • încredințarea unui vehicul unei persoane neautorizate.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.

