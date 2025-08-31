Bărbat din Runcu, reținut pentru furt, distrugerea unui tractor și conducere fără permis

Un bărbat de 37 de ani din comuna Peștișani, judeţul Gorj, a sunat la Poliție, pe 27 august, ca să reclame că i-au fost furate un electromotor, un alternator, bateria și 50 l de motorină de la tractor.

Din primele cercetări la faţa locului, polițiștii au mai constatat că cel în cauză, ar fi condus tractorul, fără a deține acest drept și ar fi tăiat furtunele de aer, de la un troliu al tractorului, cauzând un prejudiciu total în valoare de 4.000 lei.

„La data de 29 august a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu, în urma continuării cercetărilor, au identificat un bărbat de 47 de ani, din comuna Runcu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, distrugere și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere, acesta fiind reținut pentru 24 ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu“, potrivit IPJ Gorj.

La data de 30 august, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Târgu Jiu, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a dispus, față de acesta, măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile.

